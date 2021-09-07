Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Düzköy ilçesinde kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Düzköy ilçesine bağlı Çal Mahallesi'nde yaşayan Tursun Sidar'dan (89) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, Taşocağı mevkiinde yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. Yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı'ya ait olduğu iddiası
Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı'ya ait olduğu iddiası
Caddede yaşanan kaza için ambulans çağırdı, olay yerine gidince yaralanın kendi karısı olduğunu gördü
Caddede yaşanan kaza için ambulans çağırdı, olay yerine gidince yaralanın kendi karısı olduğunu gördü
5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Deniz Akkaya Rasim Öztekin
Spor Diego Şenol Güneş Samet Aybaba Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 21:48:34. #1.14#

title