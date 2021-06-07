Kayıp yaşlı adamdan sevindirici haber
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Kayıp yaşlı adamdan sevindirici haber

Kayıp yaşlı adamdan sevindirici haber
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da evden ayrılıp kaybolan psikolojik sorunları olan yaşlı adam 24 saat sonra bulundu.

Bursa'da evden ayrılıp kaybolan psikolojik sorunları olan yaşlı adam 24 saat sonra bulundu.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Bağlaraltı Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Kereci, gece yarısı kimseye haber vermeden evinden ayrıldı. Sabah uyandıklarında evli ve 7 çocuk babası Kereci'yi odasında bulamayan ailesi polise haber vererek kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına başladı.

Yaşlı adamı gün boyu dışarıda arayan yakınları akşam saatlerinde şehirlerarası otobüs terminalinde buldu. - BURSA

Kayıp yaşlı adamdan sevindirici haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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