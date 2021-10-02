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Kayıp yaşlı adam fındık tarlasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp yaşlı adam fındık tarlasında ölü bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan, fındık tarlasına çalı yakmaya gideceğini söyleyerek evden ayrılan Şaban Çoşkun (66) fındık bahçesinde ölü olarak bulundu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan, fındık tarlasına çalı yakmaya gideceğini söyleyerek evden ayrılan Şaban Çoşkun (66) fındık bahçesinde ölü olarak bulundu. Çoşkun dünden beri kayıp olarak aranıyordu.

Edinilen bilgiye göre, Çatak köyü Mesli Mahallesi'nde yaşayan Şaban Çoşkun, önceki gün ailesine fındık bahçesine çalı yakmaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamayan Çoşkun'u aramaya çıkan yakınları, bir sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve komando ekipleri yaşlı adamı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda, Şaban Çoşkun'un cansız bedeni, evinin bir kilometre uzağındaki fındık bahçesinde yere oturmuş pozisyonda bulundu. Kalp hastası olduğu belirtilen Şaban Çoşkun'un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Çoşkun'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kayıp yaşlı adam fındık tarlasında ölü bulundu

Kayıp yaşlı adam fındık tarlasında ölü bulundu

Kayıp yaşlı adam fındık tarlasında ölü bulundu

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