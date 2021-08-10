Kayıp vatandaşın define aramak için kazdığı kuyuda cesedi bulundu
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Kayıp vatandaşın define aramak için kazdığı kuyuda cesedi bulundu

Kayıp vatandaşın define aramak için kazdığı kuyuda cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Devrek'te aranan vatandaşın 4 gün sonra cesedine ulaşıldı.

Devrek'te aranan vatandaşın 4 gün sonra cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Yeşilöz köyünde yaşayan Nizamettin Güllüoğlu adlı şahısın birkaç gündür kendisinden haber alınamaması üzerine aramaya çıkan emniyet güçleri ve vatandaşlar Güllüoğlu'nun bir kilometre uzaklıktaki bir kuyunun içinde cansız bedeniyle karşılaştılar.

Define aramak için kazdığı tahmin edilen kuyuda cesedi bulunan vatandaşın yüzünün tanınmayacak halde olduğu belirtilirken, jandarma tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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