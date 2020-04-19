Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
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Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, Munzur, Güncel

Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

19.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:51
Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'ndaki eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor. Çalışmalara Ankara'dan gelen JÖAK, JAK, İstanbul ve Antalya'dan gelen SAK, dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler katılıyor. JÖAK, JAK ve SAK ekiplerinden oluşan bir grup Munzur Çayı'nda, bir grup Munzur ve Pülümür Çayı'nın birleştiği noktada çalışma yürütüyor. Dalgıç polisler ile AFAD görevlilerinden oluşan ekip ise Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama yapıyor. Çalışmaların Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki bölümünde 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku da aranıyor.

(Ercan Topaç/İHA)

Kaynak: İHA

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