Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor
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Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 111 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile JAK timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesiyle akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

24.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:34
Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 111 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile JAK timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesiyle akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Doku (21) ve Güneş'i (36) bulmak amacıyla yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra çeşitli kentlerden gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma karma timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katıldı.

JÖAK, JAK, SAK ve dalgıç polisler ile AFAD ekiplerinden oluşan 4 ekip, Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yaparak ve kıyılarda tekne ve botlarla arama gerçekleştirdi.

Jandarma karma timleri Munzur Çayı'nda, jandarma personeli de dedektör köpeklerle Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında arama yaparak çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen Güneş ve Doku bulunamadı.

Arama çalışmalarını izleyen Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, ellerinde Gülistan'ın Munzur Üniversitesine ait güvenlik kameralarından aldıkları görüntüsünün bulunduğunu söyledi.

Görüntülerin netleştirilmesi için daha önce savcılık tarafından Malatya ve Ankara'daki kurumlara gönderildiğini ve sonuç alınamadığını belirten Doku, "Bu görüntüde 1,5 kilometre uzaklıktaki Dinar Köprüsü görülüyor ve o gün sis olduğu için görüntü net değil. Eğer bu görüntüyü Türkiye veya yurt dışında netleştirebilecek bir kurum bulabilirsek en azından Gülistan'ın kaybolduğu gün başına ne geldiğini veya akıbetini bilebiliriz. Bunun için bu görüntüleri netleştirebilecek kurumlardan destek istiyorum." diye konuştu.

Kardeşi Gülistan'dan 111 gündür haber alamadıklarını anlatan Doku, baraj suyunun tamamen boşaltılmasını ve aramaların bu şekilde devam etmesi için valilikten talepte bulunduklarını ve konunun incelendiğini sözlerine ekledi.

Olay

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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