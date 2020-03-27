Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Haber
Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, 3. Sayfa

Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama...

27.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:10
Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 11 gün önce Ovacık karayolu Anafatma mevkiinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'da 5 Ocak tarihinde kaybolmuş en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılmıştı.Her iki kayıp içinde başlatılan arama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Arama çalışmalarına Ankara, Diyarbakır ve Van'dan gelen JAK ve SAK ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, TSK tarafından gönderilen tim, Ordu, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri Su Altı Grup Amirliklerinden gelen dalgıç polisler, emniyet ve jandarmanın yanı sıra AFAD ve gönüllüleri katılıyor. Munzur Çayı kıyısında AFAD ve gönüllüleri tarafından taramalar yapılırken JAK, SAK ve dalgıç polislerde Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bazı ekipler ise su altı görüntüleme cihazı ve botlarla arama çalışmaları yapıyor.

Arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Uzman Çavuş Güneş'in, Eşi Gülnur Ortakçı Güneş, Annesi Aysel, Babası Emin Güneş'le birlikte her gün yerinde takip ediyor.

Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Haber
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haber
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu Haber
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Koronavirüse yakalanan Mark Blum, hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan Mark Blum, hayatını kaybetti
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haber
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi
Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı
Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Mustafa Destici İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Serra Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Falcao Ersun Yanal Servet Yazıcı Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Polis Instagram İngiltere
Şu an buradasınız: Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 20:52:36. #1.14#
title