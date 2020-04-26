Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
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Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, Tunceli, 3. Sayfa, Haber

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 41 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları iki farklı noktada sürüyor.

26.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:15
Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 41 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları iki farklı noktada sürüyor.

17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkiinde Munzur Çayı'nda eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları, bugün de Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam etti. Arama çalışmaları kapsamında JÖAK, JAK ve SAK'lar Munzur Çayı'nda botlarla arama yaparken, dalgıç polisler de görüş mesafesinin olduğu alanlarda dalış gerçekleştiriyor. Çalışmalara AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler de destek veriyor. Munzur Çayı'nda tespit edilen alanlarda sonda ile yapılan arama çalışmalarında su altı kameralar da kullanılıyor. Çalışmaların Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam eden bölümünde 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku da aranıyor. Çalışmaları Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de yakından takip ediyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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