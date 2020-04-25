Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
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Munzur Çayı, Jandarma, Güncel, Haber

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

25.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:47
Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Uzman Çavuş Güneş'i (36) bulmak için yürütülen çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra çeşitli kentlerden gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile jandarma karma timleri katıldı.

Dün Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan aramalardan sonuç alamayan JÖAK, JAK ve SAK timleri, bugün olayın yaşandığı Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinde, dalgıç polisler ve AFAD ekipler de Uzunçayır Baraj Gölü'nde yüzeyde ve kıyılarında botlarla çalışma yürüttü.

Jandarma karma timleri de Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinden kent merkezine kadar olan bölümünde çay kıyısında aramalara destek verdi.

Yılmaz Güneş, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Olay

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu.

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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