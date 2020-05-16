Kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
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Kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 133'üncü gününde de sürüyor.

Kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
16.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:25

Kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 133'üncü gününde de sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak'ta kayıp olmuştu. Kayıp üniversite öğrencisi için son görüldüğü viyadüğün olduğu yerde Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmaları bugünde devam etti. Çanakkale ve Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıç polisler ile Diyarbakır'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlar gerçekleştirdi.

Baraj gölünün belirli noktalarında ise AFAD ekipleri botlarla tarama faliyetlerini gerçekleştirdi.

Kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

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