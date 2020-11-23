Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu barajda arama çalışmaları sona erdi
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Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu barajda arama çalışmaları sona erdi

23.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:34
Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu barajda arama çalışmaları sona erdi

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarının sona erdirildiği bildirildi.

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarının sona erdirildiği bildirildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku'nun bulunması için 15 Ekim'de Tunceli Valiliğinin talimatıyla yeniden başlatılan arama faaliyetleri günlerce sürdürüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde gerçekleşen çalışmalar kapsamında ekipler 17 kilometre uzunluğa ve yaklaşık 30 metre derinliğe sahip baraj gölünde aramalar gerçekleştirdi.

Özellikle Sarı Saltuk Viyadüğü civarında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, çalışmalar kapsamında 3 su altı robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullandı.

Baraj gölünde, kıyıya yakın alanlarda ve baraj kapaklarının bulunduğu bölümlerde su altı ve üstünde arama yapan ekiplerin, çalışmalardan netice alamaması üzerine kayıp genç kızı söz konusu barajda arama faaliyetlerinin sonlandırıldığı öğrenildi.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'tan itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler arama çalışması başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine çalışmalara son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılmasına karar verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan da sonuç alınamaması üzerine aramalar 18 Ağustos'ta tamamlanmıştı.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 15 Ekim'de ise yeniden başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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