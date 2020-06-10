Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 158 gündür haber alınamıyor
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Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 158 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

10.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:37

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.

Bugünkü arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra İzmir Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Elazığ ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekibi katıldı.

SAK ve dalgıç polis ekipleri, suda görüş mesafesinin sıfır olduğu baraj gölünde belirlenen alanlarda dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ekibi de botlarla baraj gölü ile Dinar Deresi mevkisinde göl yüzeyinde ve kıyılarda çalışmalarını sürdürdü.

Aramalarda bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Bölgede devam eden arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun annesi Bedriye ve ablası Aygül Doku da gün boyu takip etti.

Abla Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinden 158 gündür haber alamadıklarını söyledi.

Arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Doku, "Biz 158 gündür Gülistan'ın bedenini bu suda aramaya geliyoruz. Gülistan'dan sonra bu suda 3 vaka oldu ve cenazeleri bulundu. Fakat Gülistan'ın hala çıkmaması, aklımızda Gülistan'ın öldürülme şüphesini daha da artırıyor. Gülistan atlamışsa buradan hadi sabah çıkmadı ama 10, 20, 40 gün sonra çıkardı. Biz 5 aydır burada Gülistan'ın bedenini arıyoruz." dedi.

Arama sürecinin kendilerini yorduğunu vurgulayan Doku, şunları kaydetti:

"158 gündür Türkiye'nin en profesyonel ekipleri buraya çalışmaya geldiler ve dalışlar yaparak aramalarını sürdürüyorlar. Biz de aile olarak her zaman onların yanına geliyor ve onlardan bilgiler alıyoruz. Bu kadar profesyonel ekiplerin bu kadar çalışmasına rağmen Gülistan bu sudan niye çıkmıyor? Bu da bizde farklı korkulara neden oluyor. Biz artık bu sürecin sonuçlanmasını ve bu sır perdesinin aralanmasını istiyoruz."

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi bir evrak bulmuştu.

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 158 gündür haber alınamıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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