Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedi böyle bulundu
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Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedi böyle bulundu

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | 3. Sayfa

Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedi böyle bulundu İlk incelemede kadın dağcının 20 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi Sarp kayalıklardaki ceset helikopterle alınabildi Antalya 'da 2 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olan Ukrayna uyruklu kadın dağcı Yana Kryvosheia'nın cesedinin Jandarma...

Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedi böyle bulundu

İlk incelemede kadın dağcının 20 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

Sarp kayalıklardaki ceset helikopterle alınabildi

ANTALYA - Antalya 'da 2 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olan Ukrayna uyruklu kadın dağcı Yana Kryvosheia'nın cesedinin Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından tarafından bulunduğu anların görüntüsü paylaşıldı. Kadın dağcının Konyaaltı ilçesi sınırları içindeki Geyikbayırı Mahallesinde çıktığı 1725 metre rakımlı Geyiksivrisi dağının zirvesine yakın noktada yaklaşık 20 gün önce düşüp öldüğü ve yapılan ilk incelemede cesedinde çürümeler aşladığı belirlendi. Ceset, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle olay yerinden alınıp Antalya Adli Tıp Kurumu MOrguna getirildi.

Yana Kryvosheia'nın 2 Mayıs tarihinden itibaren kayıp olduğu ve kendisinden halen haber alınamadığı 11 Mayıs tarihinde yakınları tarafından 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Kaybolan Yana Kryvosheia'nın bulunabilmesi maksadıyla, 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından 22 personel, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Komando Timi, İz Takip Köpek Unsurları, AFAD, AKUT, UMKE ve gönüllü dağcılardan oluşan ekip tarafından Geyik Sivrisi Dağı bölgesinde arama faaliyetleri aralıksız devam etti.

Dün saat: 14.30 sıralarında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı tarafından yapılan aramalar sonucu bölgede hareketsiz bir insan görüntüsü alındı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ceset Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen Helikopter ile saat: 17.00 sıralarında bölgeden alındı. Yapılan ilk kontrolde Yana Kryvosheia olduğu tespit edilen cansız bedenin kesin ölüm ve biyolojik tespitinin yapılması maksadıyla Antalya Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Başkanlığına sevk edilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikata başlanıldı.

Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedi böyle bulundu
Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedi böyle bulundu
Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedi böyle bulundu
Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedi böyle bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedinin bulunduğu anlar paylaşıldı
Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedinin bulunduğu anlar paylaşıldı
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