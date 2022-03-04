KAYIP UĞUR'UN ÖLÜM HABERİNİ ALAN ANNESİ BENİ YAKTIN OĞLUM

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 28 Şubat'ta annesini arayıp, 'Geliyorum' dedikten sonra ortadan kaybolan Muhammet Ali Uğur'un (19), denizde cansız bedeni bulundu. Oğlunun ölüm haberini alıp gelen Melahat Uğur, demir parmaklıklara tutunarak, Beni yaktın oğlum diye gözyaşı döktü.

Antalya'da 28 Şubat'ta son olarak Gençlik Mahallesi'nde görülen Muhammet Ali Uğur, annesini telefonla arayıp, 'Geliyorum' dedikten sonra ortadan kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis araştırma başlattı. Denizde arama yapan Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, 10 metre derinlikte Muhammet Ali Uğur'un cansız bedenine ulaştı. Gencin cansız bedeni, tekneyle Yat Limanı'nda bulunan Deniz Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bu arada ölüm haberini alıp, olay yerine gelen Uğur ailesi, sinir krizi geçirdi. Demir parmaklılara tutunan anne Melahat Uğur, Beni yaktın oğlum diyerek gözyaşı döktü. Acılı aileyi polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Muhammet Ali Uğur'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)