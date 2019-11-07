Kayıp turistin alyansı köpekbalığının karnında bulundu

07.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:54

Fransa'nın deniz aşırı topraklarından La Reunion Adası'nda cumartesi günü kaybolan 44 yaşındaki İskoçyalı turistin alyansının olduğu eli bir köpekbalığının karnında bulundu.

BBC'nin haberine göre, araştırma yapmak amacıyla yakalanan köpekbalığının karnından çıkan parmağında alyans bulunan elin kayıp İskoçyalı turiste ait olduğu bildirildi.

Tatil için gittiği Reunion Adası'nda, cumartesi günü yüzmek için eşinden kısa süre süreliğine ayrılan İskoçyalı turistten bir daha haber alınamadı.

Bölge sakini Erick Quelquejeu, ada çevresinde köpekbalıklarının çok olmasına rağmen, korunaklı ve mercan adalarıyla çevrili bir bölgede kaybolan İskoçyalı turistin arama kurtarma çalışmalarının sonucunda da bulunamadığını belirtti.

İskoçyalı turistin boğulduktan sonra mı köpekbalığı tarafından yenildiği yoksa köpekbalığı saldırısına mı uğradığının net olmadığı belirtildi.

Adada 2013'te meydana gelen köpekbalığı saldırılarının ardından bölgedeki plajların neredeyse tümünde yüzülmesi ve su sporları yapılması yasaklanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen ay, adada herhangi bir güvenlik sorunu tespit edilmediği takdirde 2022'ye kadar su sporlarına yeniden başlanmasının planlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA