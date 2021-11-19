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Kayıp tersane işçisi aranırken derede erkek cesedi bulundu

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Kayıp tersane işçisi aranırken derede erkek cesedi bulundu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 4 ay önce kaybolan ve tutuklu 3 şüphelinin, öldürerek dereye attıklarını söyledikleri Selçuk Duman'ı arama çalışmaları sırasında erkek cesedi bulundu.

SELÇUK, İZMİR (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde 4 ay önce kaybolan ve tutuklu 3 şüphelinin, öldürerek dereye attıklarını söyledikleri Selçuk Duman'ı arama çalışmaları sırasında erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti için otopsi raporu bekleniyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tersane işçisi Selçuk Duman'dan haber alamayan ailesi, 7 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Duman'ın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yönde genişletti. Soruşturma kapsamında Duman'ın arkadaşları Ender Anıl Karagöz (42), kardeşi Eren Karagöz (33) ve Orhan Bilgiç (38), gözaltına alındı. Serbest bırakılıp, tekrar gözaltına alınan şüpheliler, 22 Ekim'de tutuklandı. Şüpheliler, sorguda, araç alışverişiyle ilgili Duman ile husumet yaşadıklarını ve birlikte Bursa'nın Gemlik ilçesine gittikleri sırada iple boğarak öldürüp, Karsak Deresi'ne attıklarını itiraf etti. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, derede Selçuk Duman'ın cesedini aramaya başladı. Ekipler, bugünkü aramada Karsak Deresi'nde erkek cesedine ulaştı. Şüphelilerin Duman'ı dereye attıklarını söyledikleri noktadan 100 metre ileride bulunan cansız beden, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin yaklaşık 4 ay suda kaldığı ve bu nedenle tanınmaz halde olduğu belirtilirken, kimlik tespiti için otopsi raporu bekleniyor.


Kayıp tersane işçisi aranırken derede erkek cesedi bulundu

Kayıp tersane işçisi aranırken derede erkek cesedi bulundu

Kayıp tersane işçisi aranırken derede erkek cesedi bulundu

Kayıp tersane işçisi aranırken derede erkek cesedi bulundu

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