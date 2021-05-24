Kayıp telefondan DNA'ya ulaşıldı, cinayetin failleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayıp telefondan DNA'ya ulaşıldı, cinayetin failleri ortaya çıktı

Kayıp telefondan DNA'ya ulaşıldı, cinayetin failleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Semtinde 15 Ağustos 2017'de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak isimli kadının öldürülmesinin sorumluları olduğu öne sürülen Mustafa G. ile N.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Semtinde 15 Ağustos 2017'de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak isimli kadının öldürülmesinin sorumluları olduğu öne sürülen Mustafa G. ile N.P'nin 12 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından olayın genç kıza ait kayıp cep telefonunun bulunmasıyla aydınlatıldığı ortaya çıktı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri faili meçhul olarak kalan Pınar Kaynak cinayetini çözmek için özel birim kurdu ve her bir ayrıntıyı ile tek tek incelerken Kaynak'a ait cep telefonunun kayıp olduğunu tespit etti. Cep telefonun sinyallerinden yola çıkan Jandarma ekipleri, Mustafa G.'ye ait olan hattın kayıp telefondan sinyal verdiğini belirledi. Bunu üzerine hareket eden Jandarma ekipleri, Kocaeli'nde bulunan Mustafa G'yi gözaltına alarak Trabzon'a getirdi. Buradaki ifadesinde Mustafa G'nin cep telefonunu Pazarkapı'da bir yerden aldığını ve İstanbul'da sattığını öne sürdü. Jandarma da DNA'sı için kendisinden kan alınan Mustafa G.'nin sonuçları Ankara Jandarma Kriminal Komutanlığa gönderdi. Burada yapılan eşleşmede Pınar Kaynak'ın üzerinden alınan sperm örneğiyle uyuştuğu tespit edildi.

Yeninden sorgulanan Mustafa G. bu durum üzerine kendisinin Pınar Kaynak ile ilişkiye girdiğini ama öldürmediğini öne sürdü. Mustafa G. ifadesinde "N.P. isimli arkadaşımın evinde otururken akşam markete arkadaşıma ait minibüs ile gittik. Geri dönerken, Pınar Kaynak'ı gördük arabaya aldık" bilgisini verdi.

İfadenin ardından N. P.'nin evinde ve arabasında arama yapıldı. Pınar Kaynak'ın göğüs kısmında tornavida ile zorlandığını daha önceden tespit eden ekipler, N.P.'nin evinde buldukları bir adet tornavida üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede ise tornavida da kan izleri tespit etti. Tüm bunların ardından gözaltına alınarak adliyeye çıkartılan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! İzmir'de hareketli dakikalar: Eski eşi ve iki kişiyi silahla vurdu
Son dakika! İzmir'de hareketli dakikalar: Eski eşi ve iki kişiyi silahla vurdu
Kaza geçirip yaralanınca getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
Kaza geçirip yaralanınca getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Deniz Demir Meral Akşener Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Prens Harry Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Adem Büyük Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayıp telefondan DNA'ya ulaşıldı, cinayetin failleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:33:36. #1.14#

title