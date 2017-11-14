Kayıp Tarihi Kitabe 20 Yıl Sonra Tesadüfen Bulundu

Tunceli'de, Anadolu'daki Türk-İslam kültürünü yansıtması açısından önem arz eden ve yaklaşık 20 yıldır kayıp olan tarihi bir kitabe tesadüfen bulunarak muhafaza altına alındı.



Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar önce Çemişgezek ilçesine yaptığı bir ziyarette Ulukale köyündeki Ferruh Şat Türbesi'ni gezdiğini anlattı.



Köy muhtarının türbenin kitabesinin kayıp olduğunu ve bulunamadığını söylemesi üzerine 2013 yılında çalışma başlattığını belirten Ulaşoğlu, "Adeta bir dedektif gibi kitabenin peşine düştüm ama bir noktaya gelince çalışmamız nihayetlendi, çünkü bir şeye ulaşamadık. Savcılıkla, ilgili jandarma komutanlıklarıyla yazıştık fakat bir sonuç alamamıştık." dedi.



Ulaşoğlu, kitabeyi tesadüfen bulduklarını ifade ederek, "Bir görevli, yakın zamanda bana bir fotoğraf gösterdi. Fotoğrafı görür görmez bunun Ferruh Şad Bey Türbesi'ne ait kitabe olduğunu anladım. Daha sonra tarihi kitabeyi teslim alıp bakanlığımızın müsaadesiyle müdürlüğümüze getirdik, açılacak müzemizde de müstesna yerini alacaktır." diye konuştu.



1500'lü yıllarda Tunceli'de beylikler bulunduğunu, Ferruh Şad Bey'in de bölgedeki beylerden biri olduğunu dile getiren Ulaşoğlu, bulunan kitabenin önemini vurguladı.



Eserin bulunması için genelge gönderilmişti



Arkeolog Kenan Öncel de Tunceli'de Dersim Kent Müzesi kurulması ve tarihi eserlerin tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Anadolu Türk beyliklerinden kalma kitabenin 1997 yılından beri kayıp olduğunu anlatan Öncel, "Bu eseri tesadüfen atıl vaziyette bulduk, yanında 100-150 yıllık mezar taşı da vardı. İkisini alıp incelediğimizde kitabenin 20 yıldır aradığımız Ferruh Şad Bey Türbesi'ne ait olduğunu anladık. Eserin bulunması için Kültür ve Turizm Bakanlığının 2014 yılında 81 il valiliğine ve gümrük kapılarına gönderdiği genelge vardı. Kitabe, Anadolu'daki ilk Türk-İslam kültürü özelliklerini yansıtması açısından önemli bir eser." dedi.



Kitabenin üzerinde İslami tarzda yazılmış yazılar var



Öncel, şunları kaydetti:



"Tarihi kitabede dikdörtgen formunun yanı sıra dört satır halinde İslami tarzda çok iyi işçilikle yazılmış yazılar var. Bu yazıda Ferruh Şad Bey'e ait olan bu kümbetten bahsediyor. Sol köşesinde Hicri 957, Miladi 1550 tarihi yazılı. Bu eser yaklaşık 500 yıldır dışarıda kaldığı için doğanın tahribatına uğramış, yer yer bazı harfleri silinmiş. Bakanlığımıza bağlı restoratörler kente gelerek eser üzerinde çalışacak, gerekli temizlemeleri yaptıklarında biz bu eserin üzerindeki net bilgileri alabileceğiz."



Kenan Öncel, bakanlıktan, kitabenin Tunceli'de açılacak müzede sergilenmesi için kendilerine yazı gönderildiğini de sözlerine ekledi.