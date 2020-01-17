17.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:11

Kayıp Süryani çift, 7 gündür aranıyor

İSTANBUL Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan annesi Hürmüz ve babası Şimoni Diril, 7 gündür karla kaplı köyde ve çevresinde jandarma özel harekat ekiplerinin katılımıyla aranıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in anne- babası Süryani Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinden, 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Akrabaları, köydeki evlerine ziyarete gittiklerinde bulamadıkları Diril çiftini önce kendi imkanlarıyla aradı. Sonuç alamayınca da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bölgede olumsuz hava şartlarından dolayı arama çalışmaları zorlaştı. Son 3 gündür bölgede kar yağışının durmasından sonra bölgeye Jandarma Özel Harekat Timleri indirildi. Jandarma Özel Harekat Timleri ile birlikte Olay Yeri İnceleme, İz Takip Köpek Timleri ve sivil vatandaşların katılımıyla karadan arama çalışmalarına devam ederken, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan da arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgeye ulaşım sağlanması için Şırnak İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarına başladı. Çığ tehlikesinden dolayı yol açma çalışmaları ağır bir şekilde ilerliyor.

VALİ: HENÜZ NE ŞEKİLDE KAYBOLDUKLARINI BİLMİYORUZ

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, çiftin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hava şartları nedeniyle özellikle ilk bir iki gün istediğimiz seviyede olmadı. Çünkü yol kardan dolayı kapalıydı. Biz bir yandan Siirt tarafından hem de Beytüşşebap ilçemizde gerekli hazırlıkları yaptık. Yolun açılması ile ilgili Özel İdare ekiplerimizi yönlendirdik. Karla birlikte yolda çığ tehlikesi olduğu için ertesi gün havanın açılması ile birlikte havadan izleme yaptık. Havadan izleme daha etkili bir yöntem. Çünkü karadan belli noktalara kadar ilerleyebiliyorsunuz. Jandarma ekiplerimiz şuanda da orda. AFAD ekiplerimiz orda. Hummalı bir çalışma yürütülüyor. Şuana kadar ulaşamadık ama ailesi ile irtibat halindeyiz. Sürekli görüşüyoruz. Onlar bizim jandarma ve arama kurtarma ekiplerimizle birlikte hareket ediyorlar. Havadan keşifte aile fertleri de dahil oldular. Kendileri de alanı gördüler. Yaptığımız çalışmaları da yakından müşahede ettiler. Bugün itibari ile henüz ulaşmış değiliz. Ama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah sağ salim ulaşırız. Ailesi ile görüşmemizde ve arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda henüz ne şekilde kayboldukları bilemiyoruz. Şimdi bunu net bir şekilde ifade etmek zor. Ama bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. O yönlü bir gelişme olmuş mudur, var mıdır yok mudur. Ama şuanda sadece evden ayrıldıklarını ki orda 3-4 kişi yaşıyor. ve kendi köyleri olduğu için kışında orda kalmak istiyorlar. Bu seneye kadar da kalıyorlardı. Sadece akrabalarının en son görüşmelerinde köyde olduklarını ama bir sonraki telefonda ulaşamadıkları oğlu ifade etti. Ama şu anda kaybolmalarının nerden kaynaklandığını tespit edebilmiş değiliz."

Kaynak: DHA

Haber Videosu