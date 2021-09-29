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Kayıp sürü drone ile bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp sürü drone ile bulundu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kayıp koyun sürüsü jandarmanın kullandığı drone ile bulundu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kayıp koyun sürüsü jandarmanın kullandığı drone ile bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde hayvancılık ile uğraşan İ.T. isimli vatandaş, kendisine ait 150 adet koyunun ahırda olmadığını fark ederek durumu Çelikhan ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin titiz ve hızlı çalışmaları sonucunda koyunların kapısı kendiliğinden açılan ahırdan çıkıp gittiği tespit edildi. Jandarma ekipleri zaman kaybetmeden drone kaldırarak belde çevresini ve kırsal alanlarını incelemeye aldı.

Jandarma ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonrasında koyun sürüsü jandarma drone'u ile Pınarbaşı beldesi Kaya Mahallesi Haftoluk Tepesi'nde olduğu tespit edildi.

Drone ile tespit edilen koyu sürüsünün olduğu tepeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yakalanan sürü, daha sonra sahibine teslim edildi. Hayvanlarına kavuşan İ.T., jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kayıp sürü drone ile bulundu

Kayıp sürü drone ile bulundu

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