5 Gündür Aranıyordu! Atletini Koklayan İz Köpeği, Ormanda Cesedini Asılı Halde Buldu
Adana'da 5 gün önce kaybolan adamın cesedini, atletini koklayan köpek buldu. Ormanda asılı halde bulunan adamın, borçları yüzünden intihar ettiği ortaya çıktı.
Adana'da kaybolan bir kişinin cesedi "Grow" adlı iz takip köpeği tarafından bulundu.
5 GÜN ÖNCE KAYBOLDU AİLESİ POLİSE HABER VERDİ
10 Mayıs Perşembe günü merkez Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve özel bir şirkette çalışan 38 yaşındaki Mahmut Şahin bir daha dönmedi. Ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
ARACI PARK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Bu sırada 12 Mayıs günü ise 155'i arayan bir kişi otomobili Sarıçam ilçesi, Göztepe Mahallesi, Aytaç Durak Caddesi'nde iki gündür park halinde olduğu ihbarını yapınca polis harekete geçti. Plakadan yapılan sorgulamada otomobilin iki gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Mahmut Şahin'e ait olduğu tespit edildi.
KÖPEĞE ATLETİNİ KOKLATAN POLİS, KISA SÜREDE CESEDİNİ BULDU
Polis çevrede arama yaptı ama kimseye rastlamadı. Bunun üzerine olay yerine 'Grow' isimli koku molekülü iz takip köpeği getirildi. Köpeğe kaybolan şahsın atleti koklatılarak çevrede arama yapması istendi. Otomobilin yanından başlayan aramada köpek önce tarlaya daha sonrada ormanlık alana doğru gitti. Kısa süre sonra ise polis köpeğin gittiği yerde Şahin'in ağaca asılı bedenini buldu.
BORÇLARI OLDUĞU İÇİN İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Polis olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Ekipler şahsın hayatını kaybettiğini saptadı. Yapılan ilk incelemede Şahin'in özel bir şirkette çalıştığı, borcu olduğu, bu nedenle kendini ağaca asarak intihar ettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsiden sonra cenaze ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
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Yahu tüm ruh hastaları bu Adanada mı birleşti.Yine Adana yeniden AdanaCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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YanilmadimCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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memleket dolandırıcı, batakçı kaynıyo, bu zavallı neye intihar ederki. . olm gurur yapmak böle mi olur. . . hesaplı gidecen, açılmıcan. . . yazuk yanü. . . öbür tarafta da işi batırdın ya. . .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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değer miydi? değmezdi. . . bi insanı intihara sürükleyecek kadar ağır şeyler oluyor artık. intihar eden bi arkadaşım vardı kalp masajıyla hayata döndürülmüş mucize eseri kurtulmuş. hep anlatırdı gözün bişey görmüyor. evde küçük çocuğu olmasına ragmen yine intiharı seçmiş. din iman ahiret zaten aklına gelmiyor demişti. ama onu kurtaran yine küçük kızı olmuş. Allah insanların dert kederini alsın inş. . .Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Allah kimseyi zor durumda birakmasinCevap Yaz 17 Yayından Kaldır