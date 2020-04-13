Kayıp şahsın cansız bedeni gölette bulundu
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Kütahya, Polis, AFAD, 3. Sayfa

Kayıp şahsın cansız bedeni gölette bulundu

Kütahya'da kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni yüzünde maske takılı halde gölette bulundu.

13.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:57
Kayıp şahsın cansız bedeni gölette bulundu

Kütahya'da kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni yüzünde maske takılı halde gölette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Akkent Mahallesi Yedigöller bölgesindeki gölette ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri, sevk edildi. Yapılan incelemede sabah saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki Selahaddin Karagür'e ait olduğu belirlendi. Bu arada, Karagür'ün yüzünde tıbbi maske takılı olduğu görüldü. AFAD ekipleri tarafından cesedi göletten çıkartılan Karagün, otopsi yapılmak üzere Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Polis olayla alakalı soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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