Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu
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Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu

Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 36 yaşındaki adamın Seyhan Barajı'nda cesedi bulundu.

Adana'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 36 yaşındaki adamın Seyhan Barajı'nda cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir süredir haber alınamayan Sinan Gürevin (36) hakkında ailesi Cumhuriyet Polis Merkezi'ne 3 Ağustos Salı günü kayıp ihbarında bulundu. Bugün akşam saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda spor yapan vatandaşlar Seyhan Barajı'nın içerisinde bir ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine asayiş ve dalgıç polisleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, su içerisinde bulunan cesedi çıkarttı. Ceset üzerinde yapılan aramada hakkında kayıp ilanı olan Sinan Gürevin olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Gürevin'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu
Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu
Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu
Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu
Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu
Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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