Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı
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Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı

Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 gün önce denize açılan üç arkadaştan ikisine ait olduğu değerlendirilen iki erkek şahsın cansız bedenlerine ulaşıldı.

21.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:09
Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı

Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 gün önce denize açılan üç arkadaştan ikisine ait olduğu değerlendirilen iki erkek şahsın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt mevkiinde Ayın koyu olarak tabir edilen bölgeden 15 Mart sabahı 4,25 metrelik fiber tekne ile denize açılan Erdoğan İ., Özkan A. ve Metin Z.'den haber alamayan yakınları Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerine haber verdi. Aldıkları ihbarı değerlendiren ekiplerden jandarma karadan, denizden de sahil güvenlik ve havadan sahil güvenlik helikopteri arama çalışmaları başlatmıştı. Arama çalışmaları sürerken, bugün öğle saatlerinde Marmaris Güllübük burnu mevkiinde balıkçılar tarafından bir cansız erkek cesedi ve Bördübet koyunda da bir erkek cesedi kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında kayıp olan şahıslara ait olduğu değerlendirilen cansız bedenlere ilişkin adli işlemler devam ederken, bulunan iki erkek cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi. Kayıp bir kişinin ise arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor.

Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı

Kaynak: İHA

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Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı

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