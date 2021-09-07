Kayıp şahısların arandığı Porsuk Çayı'nda pompalı tüfek bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayıp şahısların arandığı Porsuk Çayı'nda pompalı tüfek bulundu

Kayıp şahısların arandığı Porsuk Çayı'nda pompalı tüfek bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda kayıp şahısların bulunmasına yönelik sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında pompalı tüfek bulundu.

Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda kayıp şahısların bulunmasına yönelik sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında pompalı tüfek bulundu.

Eskişehir'de uzun süredir kayıp olarak aranan 4 kişinin bulunmasına yönelik Porsuk Çayı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu Mustafa Kemal Paşa mahallesindeki bir köprünün altında bulunan erkek cesedi arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları için suyu çekilen Porsuk Çayı'nda diğer kayıp 3 kişiyi bulmak için kontrollerine devam eden Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyeleri, suyun dibinde birçok eşya tespit etti. Çöplerden ziyade birçok bıçak ve 1 adet pompalı tüfek bulan AKUT üyeleri, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ön inceleme sonrası balistik inceleme için pompalı tüfeğe el koydu. - ESKİŞEHİR

Kayıp şahısların arandığı Porsuk Çayı'nda pompalı tüfek bulundu
Kayıp şahısların arandığı Porsuk Çayı'nda pompalı tüfek bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı'ya ait olduğu iddiası
Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı'ya ait olduğu iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Cem Yılmaz Haluk Levent
Spor Diego Marcao Çağdaş Atan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayıp şahısların arandığı Porsuk Çayı'nda pompalı tüfek bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 16:03:34. #1.15#

title