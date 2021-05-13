Kayıp şahıs ölü bulundu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki gündür aranan kayıp şahsın fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki gündür aranan kayıp şahsın fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesi Suluca Mahallesi'nde geçen Salı günü sabah saatlerinde evden "Şehir merkezine gidiyorum" diyerek ayrılan Hüseyin Maraz'dan iki gündür haber alınamıyordu. İki gündür ilçe genelinde arama çalışmaları sürdürülen Hüseyin Maraz, ilçenin Güzelvatan yolu Karayaka mevkisinde bir fındık bahçesinde ölü olarak bulundu.

Şahsın cansız bedeni yapılan ilk incelemelerin ardından Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı