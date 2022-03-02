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Kayıp şahıs 23 saat sonra bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayıp şahıs 23 saat sonra bulundu

- Muğla'nın Yatağan ilçesinde 28 Şubat'ta kayıp başvurusu yapılan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonrası 23 saat sonra sağ olarak bulundu.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - - Muğla'nın Yatağan ilçesinde 28 Şubat'ta kayıp başvurusu yapılan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonrası 23 saat sonra sağ olarak bulundu.

Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesinde oturan 73 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı bulunan A.T. isimli vatandaşın yakınları Jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Turgut Jandarma karakol ekiplerinin 23 saatlik arama çalışması sonrası A.T. isimli vatandaş evinden 24 kilometre uzaklıktaki Gökbel mevkiinde arazide bulundu. A.T.'nin zağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

(Bekir Tosun/İHA)

Kayıp şahıs 23 saat sonra bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

28 Şubat, Jandarma, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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