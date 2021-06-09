Kayıp Saddam 30 saat sonra bulundu
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Kayıp Saddam 30 saat sonra bulundu

Kayıp Saddam 30 saat sonra bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kıranışıklar Mahallesi'nde ikamet eden "Saddam" lakaplı Ramazan Ferik, 30 saat sonra ormanda bulundu.

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kıranışıklar Mahallesi'nde ikamet eden "Saddam" lakaplı Ramazan Ferik, 30 saat sonra ormanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah 8: 00'de evinden çıkan 66 yaşındaki Ramazan Ferik, 30 saat sonra evinden yaklaşık 30 kilometre uzakta DASKUT ekipleri tarafından bulundu. Dün sabah saatlerinden evinden ayrılan ve akşam saatlerine kadar gelmeyen şahıs için jandarmaya haber veren ailesi, Ferik'in akli dengesinin yerinde olmadığını, fakat ilk defa böyle geç kaldığını söyleyince bölgede dün geceden beri geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Gönüllü arama kurtarma ekibi DASKUT'un bütün gece süren çalışmaları neticesinde yaşlı adam yürürken bulundu. Kelesli Saddam sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. - BURSA

Kayıp Saddam 30 saat sonra bulundu
Kayıp Saddam 30 saat sonra bulundu
Kayıp Saddam 30 saat sonra bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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