KAYIP REYHAN, 30 GÜN SONRA BULUNDU

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Reyhan H., 30 gün sonra bir parkta bulundu.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Reyhan H., 30 gün sonra bir parkta bulundu. Ailesine teslim edilen Reyhan H., Kuşadası'na gidip, arkadaşında kaldığını söyledi.

Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Cemal (42)- Ülfet (37) H. çiftinin iki çocuğundan biri olan Reyhan H., 2 Ağustos'ta kursa gideceğini söyleyerek evden çıktı. Reyhan bir daha geri dönmedi, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipler, çalışma başlattı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Reyhan H.'yi İncilipınar Parkı'nda tespit etti. 30 gün aradan sonra bulunan Reyhan, ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

Canı sıkıldığı için evine dönmediği söyleyen Reyhan H. "Bazı sıkıntılarım vardı. Çok sıkıldığım için kaçtım. Sonra kaçtığım için de pişman oldum. Ailemi çok özlemiştim. Kuşadası'nda gittim ve bir arkadaşımın evinde kaldım. Pişman olunca da Denizli'ye döndüm. Benim tavsiyem; hiçbir çocuk evden kaçmasın, pişman olmasınlar, başlarına kötü bir şey gelebilir. Başıma kötü bir şey gelmedi ancak ne olacağını bilemezsiniz. Annem beni, ben de annemi çok özledim. Beni karşısında görünce ağladı, sarılıp, öptü" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı