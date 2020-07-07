Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, 17 saatlik çalışmayla su kuyusundan... Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, 17 saatlik çalışmayla su kuyusundan çıkartıldı DENİZLİ'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.

Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, 17 saatlik çalışmayla su kuyusundan çıkartıldı



DENİZLİ'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin (31) Baklan ilçesindeki evinin arkasındaki 9 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Ali Osman S. gözaltına alınırken Levent Karaduman'ıa ait olduğu değerlendirilen ceset 17 saatlik çalışmanın ardından su kuyusundan çıkartıldı. - Ceset - Ceset Kaynak: DHA