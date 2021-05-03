Kayıp otizmli Kerim Can için arama çalışması başlatıldı
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Kayıp otizmli Kerim Can için arama çalışması başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayıp otizmli Kerim Can için arama çalışması başlatıldıBurdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kayıp otizmli Kerim Can için arama çalışması başlatıldı

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde dün saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney ortadan kayboldu. Bir süre Kerim Can'ı arayan ailesi izine rastlayamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerim Can Güney'in bulunması için arama çalışması başlatan ekipleri yaklaşık 200 köylü de destek verdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'le Asmabağ köyüne giderek arama çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Kayıp otizmli Kerim Can için arama çalışması başlatıldı
Kayıp otizmli Kerim Can için arama çalışması başlatıldı
Kayıp otizmli Kerim Can için arama çalışması başlatıldı
Kayıp otizmli Kerim Can için arama çalışması başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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