KAYIP OLARAK ARANIYORDU, SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU - Haberler
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KAYIP OLARAK ARANIYORDU, SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da yakınlarınca 'kayıp' ihbarı yapıldığı için aranan Hüseyin Ay'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

ADANA'da yakınlarınca 'kayıp' ihbarı yapıldığı için aranan Hüseyin Ay'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında 50 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz halde su üstünde sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce vinç yardımı ile sudan çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Polislerce yapılan araştırmada kimlik çıkmayan ancak üzerinde bulunan başka evraklardan isminin Hüseyin Ay olduğu ve bir süre önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ay'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ay'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU, SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU

KAYIP OLARAK ARANIYORDU, SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU

KAYIP OLARAK ARANIYORDU, SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU

KAYIP OLARAK ARANIYORDU, SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAYIP OLARAK ARANIYORDU, SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU - Haberler
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