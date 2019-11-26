Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
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Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

TUTUKLANDILARManisa'nın Ahmetli ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in (58) öldürülmesi ile ilgili olayla ilgili gözaltına alınan Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek ve ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin Atasoy (33), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri...

26.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:40
Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

TUTUKLANDILAR

'nın ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in (58) öldürülmesi ile ilgili olayla ilgili gözaltına alınan Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek ve ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin Atasoy (33), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 'Azmettirme, planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleme' suçlarından tutuklandı.


Kaynak: DHA
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