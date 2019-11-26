Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

26.11.2019 20:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:58

TUTUKLANDILAR

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in (58) öldürülmesi ile ilgili olayla ilgili gözaltına alınan Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek ve ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin Atasoy (33), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 'Azmettirme, planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleme' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA