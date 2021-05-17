Kayıp olarak aranırken gölete uçan aracında cesedi bulundu
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Kayıp olarak aranırken gölete uçan aracında cesedi bulundu

Kayıp olarak aranırken gölete uçan aracında cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM - Haberler | Güncel

BURSA'da dün akşamdan beri haber alınamayan İlhan Gücüner'in (43), gölete uçan araçta cansız bedeni bulundu.

BURSA'da dün akşamdan beri haber alınamayan İlhan Gücüner'in (43), gölete uçan araçta cansız bedeni bulundu.

?Karacabey ilçesinde yaşayan İlhan Gücüner'den dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, İlhan Gücüner için arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmada Gücüner'in en son aracıyla kırsal Yarış Mahallesi'nde görüldüğü bilgisine ulaştı. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Yarış Göleti kıyısındaki bazı ağaçların devrildiği ve yolda lastik izleri olduğunu saptadı. Bunun üzerine bölgeye deniz polisi, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölette arama yapan deniz polisi dalgıçlar, Gücüner'in aracını kıyıdan 4 metre açıkta buldu. Ekipler, İlhan Gücüner'in araçta hayatını kaybettiğini belirledi.

Sudan çıkarılan Gücüner'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- Bursa
Kayıp olarak aranırken gölete uçan aracında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken gölete uçan aracında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken gölete uçan aracında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken gölete uçan aracında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken gölete uçan aracında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken gölete uçan aracında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken gölete uçan aracında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken gölete uçan aracında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken gölete uçan aracında cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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