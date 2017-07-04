Kayıp Olarak Aranan Kişi Kazada Yaralanmış

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu bir kişi, kaza yaptığı motosikletiyle yaralı halde bir dere yatağında bulundu.



Alınan bilgiye göre, geçen cuma günü plakasız motosikletiyle Dereköy Mahallesi'nden akraba ziyaretinden evine dönen 52 yaşındaki Cansever Özen'den haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özen'in yakınlarıyla birlikte bölgede arama çalışmalarına başladı.



Akmescit Deresi yatağında yarı baygın ve yaralı halde bulunan Özen, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Motosikletiyle kaza yaptığı belirlenen Özen'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.



Özen'in cuma gününden beri yaralı bir şekilde yardım beklediği öğrenildi.