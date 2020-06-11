Kayıp olarak aranan kişi kayalıklarda ölü bulundu RİZE'nin Pazar ilçesinde, dünden beri kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'un deniz kenarındaki kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

RİZE'nin Pazar ilçesinde, dünden beri kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'un deniz kenarındaki kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

Pazar ilçesi, Karadeniz Sahil yolu giriş mevkisinde deniz kenarındaki kayalıklarda, bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve bekçi ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bu kişinin öldüğü tespit edildi. Yapılan incemelede cesedin dünden beri kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'a ait olduğu belirlendi. Kambur'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

Kaynak: DHA