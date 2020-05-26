Kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda bulundu
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Kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda bulundu

Mersin'in Anamur ilçesinde bayramın ikinci günü sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan kadın, ekiplerin ortak çalışması sonucu bir gün sonra ormanlık alanda bulundu.

Kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda bulundu
26.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:02

Mersin'in Anamur ilçesinde bayramın ikinci günü sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan kadın, ekiplerin ortak çalışması sonucu bir gün sonra ormanlık alanda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Ormancık Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı bulunan N.A. isimli kadın, dün saat 09.30 sıralarında kayboldu. Ailenin müracaatı üzerine, kayıp kadının bulunması için Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları gece saatlerine kadar sürmesine rağmen sonuç alınamadı.

Gece yarısı sonlandırılan ve bu sabah yeniden başlatılan çalışmalar sırasında, kayıp kadın, evinin yaklaşık 10 kilometre doğusundaki ormanlık alanda yatar vaziyette bulundu. Durumunun iyi olduğu belirtilen kadın, sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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