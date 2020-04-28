Kayıp olarak aranan gencin yanmış cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayıp olarak aranan gencin yanmış cesedi bulundu

Aksaray'da 2 gündür kayıp olarak aranan gencin boş arazide yanmış cesedi bulundu.

Kayıp olarak aranan gencin yanmış cesedi bulundu
28.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:57

Aksaray'da 2 gündür kayıp olarak aranan gencin boş arazide yanmış cesedi bulundu.

Olay, İstiklal Mahallesinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide yanmış bir cisim gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi bildirdi. İhbar üzerine çağrı merkezi olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yanan cismin bir insan olduğunu belirlerken olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş çaplı inceleme ve araştırma yaparken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri yanmış cesedin Nail Yılmaz'a (25) ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda gencin 2 gündür kayıp olarak arandığı tespit edilirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haber
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Haber
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Haber
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Haber
Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek Haber
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor
Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi
Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Bursa Kadın Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: Kayıp olarak aranan gencin yanmış cesedi bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 14:35:13. #1.15#
title