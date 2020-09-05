Kayıp olarak aranan çobanın cesedi bulundu
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Kayıp olarak aranan çobanın cesedi bulundu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, kayıp olarak aranan kişinin cesedi, tüfekle vurulmuş olarak ormanlık alandaki otomobilinde bulundu.

05.09.2020 21:04 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:09

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, kayıp olarak aranan kişinin cesedi, tüfekle vurulmuş olarak ormanlık alandaki otomobilinde bulundu.

İlçede çobanlık yapan Hasan Hasyücel'den (33) dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Kendi imkanlarıyla arama başlatan çobanın yakınları, Hasyücel'e ait 20 Y 6294 plakalı otomobili, Dumluca mevkisindeki ormanlık alanda buldu.

Hasyücel'in aracın arka koltuğunda hareketsiz yatması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, tüfekle vurulan çobanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hasyücel'in cenazesinin, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Kayıp olarak aranan çobanın cesedi bulundu

Kaynak: AA

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