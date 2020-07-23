Kayıp olarak aranan Ali, ortaya çıktı
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Kayıp olarak aranan Ali, ortaya çıktı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 'Markete gidiyorum' diyerek çıktığı evine geri dönmeyen ve 3 gündür kayıp olarak aranan Ali T.(17), jandarma karakoluna gelerek, babasıyla tartıştığı için evi terk ettiğini söyledi.

Kayıp olarak aranan Ali, ortaya çıktı
23.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:07

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 'Markete gidiyorum' diyerek çıktığı evine geri dönmeyen ve 3 gündür kayıp olarak aranan Ali T.(17), jandarma karakoluna gelerek, babasıyla tartıştığı için evi terk ettiğini söyledi. Ali T., babasına teslim edildi.

Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşayan Ali T., 20 Temmuz akşamı, 'Markete gidiyorum' diyerek, evden çıktı. Oğullarından haber alamayan ailesi, cep telefonundan da ulaşamayınca durumu, Serik Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Ailenin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri dün arama çalışması başlattı. Ancak Ali T.'nin izine rastlanmadı.Jandarma arama çalışmalarını sürdürürken, Ali T., bu sabah saat 09.00 sıralarında jandarma karakoluna geldi. Cep telefonunu kaybettiği için babasıyla tartıştıklarını, bu nedenle evi terk ettiğini söyleyen Ali T., babasına teslim edildi.


Kaynak: DHA

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