Kayıp olarak aranan 84 yaşındaki kadının cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da hurdacılık yaptığı belirtilen ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen 84 yaşındaki Ayşe Kutluay kaybolduktan yaklaşık 15 saat sonra düştüğü su kanalında ölü bulundu.

Olay, Dazkırı ilçesine bağlı Yüreğir köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşadığı köyde hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Ayşe Kutluay isimli kadının bir süre görülmeyince köy sakinleri durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile birlikte AFAD, ANDA, İLKAD, DAK 95 ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kayıp kadını bulmak için arama çalışması başlattı. Gece boyu devam eden arama çalışmalarına gün ağardığında dron ile havadan da devam edildi. Yaklaşık 15 saat süren arama çalışması sonrası talihsiz kadının cansız bedeni Acıgöl kenarından geçen bir kanalda bulundu. Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Kutluay'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından düştüğü yerden kaldırılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, talihsiz kadının köyün içerisinden yürüyerek geçtiği son anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı