Kayıp olarak aranan 84 yaşındaki alzaymır hastası dere yatağında ölü bulundu

Aksaray'da kaybolan 84 yaşındaki alzaymır hastası, 25 saatlik çalışmasıyla dere yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Göllü köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan 84 yaşındaki alzaymır hastası Muzaffer Sevimli önceki gün evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kırsal alanda ve zorlu hava şartlarına rağmen geniş çaplı arama tarama çalışması yaptı. Arama çalışmalarında dron ile kaybolan şahsın yeri tespit edildi. 25 saat süren arama çalışması sonucu dün gece saatlerinde Muzaffer Sevimli, dere yatağında ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
