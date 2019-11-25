25.11.2019 20:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:50

Kayıp olan iş adamı aracıyla uçtuğu çayda ölü bulundu

İş adamının acı sonu

KARABÜK - Karabük'te dün akşam saatlerinden itibaren kayıp olan ve kendisine ulaşılamayan iş adamı Ertuğrul Gazi Yıldız lüks otomobili ile uçtuğu çayda boğularak hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre, Karabük'ün Sanayici İş adamlarından SYM Demir Çelik'in sahibi Ertuğrul Gazi Yıldız'dan dün akşam saat 20.00'dan sonra yakınları haber alamadı. En son bir arkadaşını arayan ve beni kurtarın dediği öğrenilen işadamı Yıldız'dan ondan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları ve arkadaşları tarafından son görüldüğü Navsaklar köyünde yapılan tüm aramalara rağmen bir sonuç alınamadı.

" Öğrenciler buldu"

Karabük Üniversitesinde okuyan 2 öğrenci piknik yapmak ve balık tutmak için gittikleri yerde suyun içinde bir araç olduğunu görünce durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve 112 ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Araç çayı içinde bulunan lüks marka otomobilin kayıp olan iş adamı Ertuğrul Gazi Yıldız'a ait olduğu ve kendisinin de araç içinde olduğu tespit edildi.

"Emniyet kemerini çözememiş"

Olay yerine çağrılan Vinç yardımı ile sudan çıkarılan otomobilde inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı iş adamının emniyet kemerinin takılı olduğunu ve çıkaramadığından boğularak öldüğünü belirledi. İş adamının araçtan çıkmak için mücadele ettiği ve ön camı kırmaya çalıştığı da belirlendi. Yapılan işlemlerin ardından iş adamı Yıldız'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Safranbolu morguna kaldırıldı.

Bu sırada olayı duyan iş adamının yakınları ve çok sayıda iş adamı da olay yerine gelerek çalışmaları izledi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA