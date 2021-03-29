Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu
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Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu

İhlas Haber Ajansı / NURİ OĞUZHAN ŞEKER - Haberler | Yerel

- Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak Nehri'nde bulundu.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı
Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı

- Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak Nehri'nde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde ailesi tarafından 17 yaşındaki Rabia Şahin'in kaybolduğu ihbarının yapılması üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün itibariyle ailenin bulunduğu mahallede ve civarında kapsamlı arama tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde; Rabia Şahin'in cansız bedeni Beyyenice Mahallesi'nden geçen Yeşilırmak Nehri'nde bulundu. Olay yerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve savcılık tarafından yapılan incelemeler sonrasında, Yeşilırmak Nehri'nden çıkarılan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(OGZ-SLH-BA-Y)

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURİ OĞUZHAN ŞEKER

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