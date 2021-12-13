Kayıp okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayıp okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulunduZONGULDAK (İHA)Zonguldak'ta dün evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 60 yaşındaki okul müdürü sabaha karşı görev yaptığı okulun merdivenlerinde ölü bulundu.

ZONGULDAK (İHA) - Kayıp okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulundu

ZONGULDAK (İHA) Zonguldak'ta dün evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 60 yaşındaki okul müdürü sabaha karşı görev yaptığı okulun merdivenlerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlık Gelik beldesinde yaşandı. Beldedeki ilkokulda görev yapan 60 yaşındaki Fazıl Etike dün öğlen saatlerinde evden ayrıldı. Bir daha haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan okul müdürünün görev yaptığı okula gelen ekipler sabaha karşı 05.00 sıralarında Fazıl Etike ile karşılaştı. Okulun merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulunan Etike için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen adamı cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haber le yıkılan Fazıl Etike'nin yakınları hastane morgunda gözyaşı döktü. Memur-Sen il temsilcisi Kamuran Aşkar da morga gelerek taziyelerini bildirdi. Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor. Etike'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ikindi namazını müteakiben Kilimli ilçesinde toprağa verilecek. Olayın ardından okul bir gün tatil edildi.

Kayıp okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulundu

Kayıp okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulundu

Kayıp okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulundu

Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu

Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu

 Hava almak için evden çıkan imam, ağaca asılı halde bulundu

Hava almak için evden çıkan imam, ağaca asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title