- Kayıp öğretmenin köpeği sahilde sahibini bekliyor

Denizde kaybolan öğretmenin arama çalışmaları devam ederken, Dakgo isimli köpeği ise sahilde bekleyişini sürdürüyor

GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğretmen Selim Balcı'yı arama çalışmaları devam ederken, Dakgo isimli köpeği ise sahilde bekleyişini sürdürüyor.

İlçenin Beygirkumu plajında serinlemek için denize giren Selim Balcı'yı dalgıçlar ve helikopterle arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Denizin dalgalı oluşu nedeniyle arama çalışmalarını güçlükle sürdüren dalgıçlar sahile yakın kayalıklarda helikopter ise su yüzeyinde arama çalışmaları yapıyor.

Kayıp öğretmeni arama çalışmalarını ise Dakgo isimli köpeği sahilde bekleyerek sürdürüyor. Köpeğin zaman zaman suya girmesi ve havlaması ise çevredekilerin dikkatini çekiyor. Öğretmen Selim Balcı'yı tanıyan vatandaşlar ise, köpeğin mahallede sahipsiz olduğunu ve Öğretmen Selim Balcı'nın köpeği sahiplenerek beslediğini ifade ettiler.

Olay dün ilçenin Beygirkumu plajında meydana gelmiş. Selim Balcı beraberinde bulunan Samet Çilingir ile serinlemek için girdiği denizde kaybolmuştu. Samet Çilingir ise çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA