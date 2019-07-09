Kayıp öğretmen ölü bulundu

Kayıp öğretmen ölü bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan beden eğitimi öğretmeni ölü olarak bulundu.

Kayıp öğretmen ölü bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan beden eğitimi öğretmeni ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Yenişehir Yolören İlkokulu'nda Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan 44 yaşındaki 4 çocuk babası Ahmet Kılıçarslan'dan 2 gündür haber alamayan ailesi polise başvurdu. Polisin yaptığı araştırma sonucu öğretmen Kılıçarslan'ın Şişecam bölgesinde özel aracından yüz metre ileride cansız bedeni bulundu.

Ölümü şüpheli bulunan Kılıçarslan otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.