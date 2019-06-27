Kayıp Nesrin'le ilgili yeni gelişme

Zonguldak'ta 2017 yılında "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'nın öldürülmüş olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Koçaklı Ailesi'nin 7 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı, geçen Ocak ayında "İnternet kafeye gidiyorum" deyip ailesinin yanından ayrıldı. En son internet kafenin bulunduğu sokakta görülen Nesrin Koçaklı'dan 2 yıldır haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine her yerde aranan Nesrin Koçaklı adeta sırra kadem bastı. Çevredeki güvenlik kameraları başta olmak üzere görüştüğü kişilerin ifadelerine de başvuran ekipler olayla ilgili Erkan K. (20) isimli zanlıyı gözaltına aldı.

SORGUSUNDA "BEN ÖLDÜRMEDİM" DEDİ Nesrin Koçaklı'nın en son Erkan K. (20) ile görüştüğü iddiası üzerine gözaltına alınan zanlı, polis ekiplerince Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Erkan K., Nesrin Koçaklı ile Liman Caddesi'nde dolaştıklarını daha sonra da yanından ayrıldığını söyledi. Şüpheli Erkan K., Nesrin Koçaklı'yı öldürmediğini söyledi. Ancak nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı Erkan K., kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE 2 YIL BOYUNCA ÜMİTLİ HABERİ BEKLEDİ İki yıl önce İHA'ya konuşan anne Yeter Koçaklı ise, "Bana 'İnternet kafeye gidiyorum' dedi. O günden beri haber alamadık. Kayboldu gitti. Kızımı arıyoruz. Hiçbir belirti falan hiçbir şey yok. Öldü mü kaldı mı? Sağ ise her şeyine kabulüm. Yeter ki canı sağ olsun. Bir bilgi alayım. Polise gittik. Savcıya gittik. Bir haber alamadık. Perişan haldeyiz. Çocuğumdan bir haber olsun alalım. 6 aydan beri bir haber alamadık. Görenler, bilenler bize haber versin. Polisi arasınlar. Acaba kaçırıldı mı? Ne olduğunu bilmiyorum. Ne halde olduğunu bilmiyorum. Çocuğumun ne sesini duyduk ne bir haberini aldık" ifadelerine yer vermişti.

(Onur Altındağ/İHA)

Kaynak: İHA