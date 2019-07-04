Kayıp Nesrin için yürüyüş düzenlendi

Zonguldak'ta 2 yıl önce "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'nın halen daha bulunamaması üzerine ailesi caddede yürüyüş gerçekleştirdi. Koçaklı ailesinin 7 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı, 2017 yılında "İnternet kafeye gidiyorum" deyip evden ayrıldı. En son internet kafenin bulunduğu sokakta görülen Nesrin Koçaklı'dan 2 yıldır haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine her yerde aranan Nesrin Koçaklı adeta sırra kadem bastı. Çevredeki güvenlik kameraları başta olmak üzere görüştüğü kişilerin ifadelerine de başvuran ekipler olayla ilgili Erkan K. (20) isimli zanlıyı gözaltına aldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Erkan K., kuvvetli suç şüphesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak halen daha Nesrin Koçaklı'ya dair bir iz bulunamaması üzerine aile İstasyon Caddesi'nden Gazipaşa Caddesi'ne yürüyüş gerçekleştirdi.

"HAK, HUKUK, ADALET İSTİYORUZ" Anne Yeter Koçaklı, abla Yeşim Demir ve kardeşi Sibel Demir yürüyüşte en ön sırada Nesrin Koçaklı'nın fotoğraflarını taşıyarak gözyaşı döktü. "Cenazesi belli, ölüsü yok" yazılı pankartla yürüyen kalabalık, sloganlar atarak Madenci Anıtı önüne geldi. Burada aile adına konuşan Gökhan Demir, "İlk önce emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Biz defalarca şu anda cezaevinde olan şahsın evine gittik. Bize bilmiyorum diyerek gönderdi. Şu ana kadar hep sustuk. Ama artık haykırıyoruz. Devlet büyüklerimizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan destek bekliyoruz. Cenazemiz ortada yok. Biz cenazemizi istiyoruz" diye konuştu. Acılı anne Yeter Koçaklı ise "Ben evladımı arıyorum. Cumhurbaşkanım yalvarıyorum. Ben bir anneyim. Allah rızası için. Cezaevinde bir çocuğumu kaybettim. Bu ikinci evladımı kaybediyorum. Allah rızası için adalet istiyorum. Kızımın cenazesini istiyorum. Ben yavrumun bir parçasını istiyorum. Sırtındaki montunu istiyorum" diye ifade etti. Kalabalık grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

(Onur Altındağ - Barış Doğan/İHA)

Kaynak: İHA